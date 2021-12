Stephane TOURNEVACHE

Organisé avec de bonnes relations humaines, jai géré une équipe technique

et un portefeuille clients.

Tout au long de mon parcours professionnel, jai apporté et élaboré des idées

novatrices afin daméliorer lorganisation et la rentabilité de mes missions.

Autonome mais sachant travailler en réseau, jai acquis une maîtrise technique et

commerciale dun parc daffaires, je souhaite mettre mes compétences dans ces

domaines, mes points forts sont ma détermination, mon adaptabilité et mon

pragmatisme.



Mes compétences :

Informatique : Visual planning, SAP, Microsoft Off

Invoicing,Audit, Commission de Sécurité.

Project Management, Team Management.

Vente NRC, Service, Encadrement, Gestion de projet