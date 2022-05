Nathan TOURNEVACHE

Bac S _ DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle _ Licence Professionnelle Supervision des Installations Industrielles_Ecole d'ingénieur ESIGELEC.



Je suis en alternance dans le domaine de l'automatisme et de la robotique industrielle.

Cette formation est une des dominante de l'école d'ingénieur de l' ESIGELEC situé à proximité de Rouen.



Mon entreprise d'accueille est Renault sur le site du Techno-centre à Guyancourt.



J'ai cessé mon activité de fusilier marin par manque de temps.



Ce qui m'attire dans le domaine vers lequel je me dirige est d'apprendre en continue et de pouvoir visualiser concrètement ce qu'il se passe après la programmation. Ma chance, Renault est une porte qui donne sur la découverte du monde car les projets à mener sont sur tous les sites du Groupe Renault qui sont implanté dans le monde entier.

Un apport professionnel bien sûr mais également culturel et humain.



J'aimerai travailler sur des projets "vraiment complet", intégrateur ou concepteur de machines spécifiques car je pense que c'est dans cette voie qu'un automaticien, qu'il soit ingénieur ou technicien peut vraiment prendre du plaisir à ce qu'il fait.



Mes compétences :

Ladder

Flowcode

Graphcet

Qt5.1 creator

Automgen

C++

Microsoft Office

VHDL

C2I

Gestion des commandes

Travail en équipe

Gestion de projet

Prospection commerciale

Gestion des stocks