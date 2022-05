Stéphane VALETTE

Passionné d'informatique depuis toujours, j'ai commencé comme technicien et administrateur de réseaux sur des systèmes Microsoft/Linux, avant de m'intéresser plus sérieusement à la programmation Web.



Je peux utiliser tout types de CMS, ou bien réaliser des sites sur mesures adaptés aux seuls besoins du client, depuis la conception de la base de données, jusqu'à la réalisation de l'Interface d'administration la plus légère et intuitive possible.



Mes compétences :

Administration réseaux

Linux

Référencement naturel

Technique

SEO

Microsoft

Prestashop

PostgreSQL

Joomla

Bootstrap

Wordpress

MySQL

JavaScript

JQuery

PHP

Django

Slim

Python

Développement web