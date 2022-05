Stephane VAN DE GEHUGTE

Cela fait maintenant 10 mois que j'ai rejoint l'équipe de Ludovic DELACOUR, audioprothésiste Audition Conseil à Troyes, Bar sur Seine, Chaource et Arcis-sur-Aube. A ses côtés, je développe mes connaissances techniques, scanner et imprimante 3D plus précisément.

De plus, je suis en charge du développement commercial de l'ensemble des centres, de la communication et du marketing.





Mes compétences :

Conseil

Ingénierie

Développement commercial

Communication

Marketing