Stéphane VAN-DE-WIELE

Mon parcours professionnel de Directeur Administratif et Financier, Responsable de Centre de profit, Contrôleur de gestion, Responsables Comptabilités et Administration des ventes m'a permis d'acquérir une forte connaissance des systèmes d'information des entreprises du secteur Industriel et des Services.



Afin d'accompagner les entreprises dans leur croissance et d'optimiser leurs coûts j'ai analysé, conçu et développé sous Excel et Access des d'outils de gestion et de pilotage interfacés avec les logiciels en place (Tableaux de bord, Comptabilité, Trésorerie, Suivi et rentabilité des commandes, Suivi des devis commerciaux, Plannings, ...).



Mes compétences :

Pilotage d'entreprise