Didier MONTREUIL

Diplômé d’une école de commerce et gestion, 20 années enrichissantes m’ont permis d’évoluer auprès d’employeurs d’horizons très divers (sociétés privées, monde associatif) et démontrer mes aptitudes à manager des équipes pluridisciplinaires et développer de nouveaux projets.



Aujourd'hui un nouveau challenge se présente à moi.

Je reviens "à mes premiers amours" : les métiers de l'environnement et des déchets.

Je prends la direction de l'agence Nicollin à Avion.



Mes compétences :

Développement Durable

Restructuration

Management

Environnement

Gestion des déchets

Médico social

Economie sociale et solidaire

Gestion associative

Direction de centre de profits

Direction générale