Nathanaël SILVERT

Avocat d'affaires inscrit au barreau de Douai (59) spécialisé en droit social et droit commercial, j'ai aussi développé une activité de correspondant à la protection des données personnelles -CNIL- que je mutualise pour le compte de PME régionales.

EFC Avocats est une société d'avocats inter barreaux avec des établissements sur Saint-Quentin (CA d'Amiens) et Douai (CA Douai). Notre clientèle est essentiellement composée de PME régionale de toute taille et de tous secteurs d'activité.

Nous avons aussi une expérience significative dans le secteur de l'accompagnement juridique des associations (CCN 66, SNAECSO, Animation..).

Nombre de nos clients, au-delà du conseil juridique et de la représentation judiciaire, nous demande d'assurer leur mise en conformité juridique dans une logique de commissariat au droit qui me parait être symptomatique de l'évolution de notre profession.



Mes compétences :

CNIL

Politique sociale

Contentieux social

RSE

Droit social