Stéphane VAN LERBERGHE

Bonjour,

Je suis en poste depuis novembre 2010 chez SOGEA CARONI, Groupe VINCI.

je dirige les Services Numériques qui comprennent un service BIM Habitat/OF, un service BIM Synthèse technique et architecturale, un service de traitement des informations numériques et de com numérique ( 4D, Pic etc. ) ainsi qu'un service de support de modélisation TCE et Scan 3D.



C'est un travail passionnant, très enrichissant humainement tant on rencontre du monde.. De l'architecte au client, en passant par l'economiste, au bureau d'étude technique et structure, méthodes, chefs de chantiers, conducteurs de travaux, directeurs et compagnons ...



Nous intervenons aussi en conception construction sur tout les réseaux techniques, sur des bases normées et en dimensionnement.



Ma deuxième casquette est Le BIM Management, avec la responsabilité du déploiement de la maquette numérique (BIM) sur la Direction Nord-Pas-de-Calais, la mise en place de conventions BIM et chartes graphiques (LOD) ainsi que la définition des formats d'échanges, la veille technologique et logiciels etc..



Ce BE, je l'ai créée en 2010, et est 100% reconnu et opérationnel.



Mes compétences :

Coordination de projets

REVIT, GO, ARC, MEP

BIM MANAGEMENT

Revit

AutoCAD

Gestion de projet