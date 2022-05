Stéphane VAN OVERSTRACTEN

CA LOGISTIQUES, le spécialiste de la LOGISTIQUE E-COMMERCE, développe 3 types de prestations grâce à sa PLATEFORME D'EXTERNALISATION:



- SOUS-TRAITANCE pour le e-commerce et la vad.

- SOUTIEN LOGISTIQUE pour les opérations commerciales et marketing

- AUDIT ET CONSEIL sur la gestion logistique et le transport.



Grâce à notre plateforme logistique, nous sous-traitons pour plus de 20 clients les opérations suivantes :



- Réception de vos commandes fournisseurs.

- Contrôle, étiquetage et mise en stock des produits.

- Gestion des stocks et aide aux réapprovisionnement.

- Préparation des commandes BtoC et BtoB, au colis ou à la palette.

- Solutions de transport négociées auprès de grands partenaires.

- Gestion du SAV livraison et des retours clients.



Nous nous interfaçons avec votre infrastructure, et vous profitez d'un système d'information performant capable de remonter l'information en temps réel:



- Suivi des stocks et des préparations en ligne.

- Accusé des réceptions et livraisons de marchandises.

- Passage de commande et export de vos données via Extranet.



