Stéphane VANBAELINGHEM

La distribution est un secteur qui me correspond bien et pour lequel je suis convaincu d'avoir les nombreuses qualités requises.



J'ai rejoint le groupe ADEO services en mars 2008, aprés avoir assuré diverses fonctions de responsable d'équipes informatique au sein du groupe Decathlon.

Aguerri aux méthodologies de gestion de projet, j'ai aussi une grande expérience des environnements d'exploitation (production).



Je pratique régulièrement mon anglais et mon espagnol dans le cadre d'échanges avec mes clients répartis dans le monde.



Mes compétences :

Support

ITIL

Production

Distribution

Informatique

Recrutement

Organisation professionnelle

Organisation d'évènements

Gestion budgétaire

Management transversal

Français Langue Etrangère

Gestion de projet