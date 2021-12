Sylvain DEMEULEMEESTER

Un couteau suisse : 20 ans d’expérience dans des PME de plusieurs domaines (textile, automobile, dispositifs médicaux), en développement, en production et en contrôle qualité.

Motivé par l'industrie et le travail en équipe, je sais fédérer les énergies pour mettre au point les produits et process, dans une nouvelle PME voire une start up.

Mobile sur la région du Rhône et du bassin méditerranéen.



Mes compétences :

Gestion de projet

Résolution de problèmes

Industrialisation

Production

Développement

Textile technique

Contrôle qualité

5S

Six Sigma Green Belt

Extrusion

Injection plastique

SPC