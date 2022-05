Marie-Claude PROVOYEUR

Dès que j'ai commencé à m'intéresser aux personnes en situation de handicap, j'ai immédiatement remarqué que nos belles civilisations occidentales et développées ne leur avaient pas suffisamment donner leur place. On n'attendait peut-être pas après moi,mais j'ai voulu modestement apporter ma contribution pour changer les choses. La vie donne des signes qu'il faut savoir saisir. C'est ainsi qu'en 2000 j'ai commencé à travailler à l'insertion professionnelle des personnes reconnues handicapées.



On dit que les personnes handicapées sont souvent plus difficiles à gérer au travail (absences, lenteur, contre performance). L'expérience que j'ai depuis 12 ans me prouve le contraire pour le peu qu'on ouvre la porte et qu'on considère les possibilités plutôt que de se focaliser sur les impossibilités.



En résumé, de belles rencontres humaines et surtout un champ de connaissances dont je ne soupçonnais pas l'incroyable envergure.



Il y a beaucoup de travail pour changer le regard sur le handicap en général

A nous de créer une société plus attentive et attentionnée et surtout plus responsable.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Vente