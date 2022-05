Stephane VARET

* Technicien de Maintenance (Conducteur de chantier)

12 ans d’expérience

- Encadrement une équipe de maintenance

- Maintenance préventif et correctif moteurs électriques

- Suggérer des améliorations pour la production et pour la productivité

- Rendre compte des interventions par oral ou par écrit

- Veiller à la sécurité du personnel et du matériel

- Entretenir une bonne relation avec les clients

- Achats et gestion de stocks



* Technicien de Maintenance

10 ans d’expérience dans la Marine Nationale

Maintenance sur diverse systèmes d'armes (40mm, 30mm, 20mm et 12,7mm)



Mes compétences :

AIR

Encadrement

Filtration

Maintenance

Technicien

Technicien de maintenance