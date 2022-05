Stephane VARET

Responsable contrat :



- Assurer la maintenance preventive et corrective

- Encadrement une équipe de maintenance

- Filtration d'air (Ventilation moteurs, ventilation transformateurs)

- Achats et gestion de stocks

- Utilisation divers logiciels GMAO (Alliance, SAP,...)

- Veiller a la securité du personnel et du materiel





Technicien de Maintenance



10 ans d’expérience dans la Marine Nationale

Maintenance sur diverse systèmes d'armes (40mm, 30mm, 20mm et 12,7mm)



Mes compétences :

Planification

SAP

Relationnel

Management

Informatique

Gestion de projet

Maintenance

Encadrement

Mécanique

Qualité

Amélioration continue