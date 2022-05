Stéphane VARNIZY

Directeur artistique / designer web freelance depuis 1999.



- Communication et identités visuelles

- Chartes graphiques

- Design d'interfaces et ergonomie, webdesign UI UX design

- Front-end : Intégration HTML5 / CSS3, JQuery, Bootstrap, SCSS, Gulp

- CMS : Wordpress



Quelques références :

Adidas, CEA, Helena Rubinstein, La Redoute, Michelin, Schneider electric, SNCF, PSA, Groupama...



Disponible pour des RDV sur Paris et Montpellier



Site internet :

http://www.eau-de-design.fr



