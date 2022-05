Stéphane VARRAULT

J’ai effectué ma formation initiale au LTP LAMACHE (Lyon 8°), j’en suis sorti avec un BEP-CAP menuiserie, niveau CAP ébénisterie et niveau bac agencement.

Je suis entré dans le monde du travail grâce à des missions intérim dans différents corps de métiers du bâtiment et de l’industrie. Ces expériences m’ont permis d’intégrer durablement, par la suite, des entreprises du secteur industriel.

C’est ainsi que j’ai appris la polyvalence, le goût du travail bien fait, la persévérance, le respect des procédures, mener à bien plusieurs projets en même temps, la maîtrise de soi, l’esprit d’équipe, …

En poste depuis plus de 15 ans dans la même société en tant que magasinier cariste, adjoint au Chef de Parc, vendeur comptoir puis approvisionneur, je cherche à évoluer vers un poste de métreur.



Mes compétences :

Autonome

Consciencieux

Assidu

Persévérant

CASES 5

CASES 3

Motivé

Management d'équipe

Polyvalent

Autocad v12 2d et 3d