Stéphane VASQUEZ

15 années au sein de l'industrie à des postes de responsable, j’ai développé des compétences dans les domaines de la Qualité, sécurité et environnement et l industrialisation et les méthodes et l'amélioration continue.



Mon parcours professionnel effectué principalement dans l'industrie dans un environnement international me permet aujourd hui d avoir une vision globale du monde industriel. Reconnu dans mes domaines de compétences, je fais preuve d’autonomie et sais m organiser afin d atteindre les résultats et objectifs définis par ma direction.



A travers mon expérience, j ai également su manager une équipe de 22 collaborateurs. Je suis en effet très attentif à la qualité des relations avec mes collaborateurs et ma hiérarchie.



Enthousiaste, j aime m investir dans des projets ambitieux et m impliquer sur le terrain. On me reconnait également des qualités de sérieux et de rigueur. Logique, rationnel mais aussi tenace, je suis à même de résoudre des problèmes épineux.





Mes compétences :

Qualité

Informatique

Amélioration continue

Gestion de projet

Autocad

Métrologie

Management

Méthode

Injection caoutchouc

Injection plastique

Lean

ERP SAP Key User MM

Industrialisation