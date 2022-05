Stéphane VASSEUR

J'ai 40 ans, je suis marié et père de 3 enfants.



J'ai suivi une formation scientifique et technique dans les domaines de l'électronique, l'automatisme et l'informatique industrielle. J'ai obtenu un DUT en Electronique, que j'ai complété par une formation de Technicien Supérieur en Automatisme.



Mon parcours professionnel se compose de + de 15 ans d'expériences terrain AU CONTACT DIRECT DES CLIENTS dans les domaines de l'électronique, du contrôle d'accès et de la sécurité.



Au cours de ces 15 ans, j'ai développé des compétences et des capacités spécifiques dans les domaines de la sécurité, du contrôle d'accès, de l'alarme et de la vidéosurveillance.

Des compétences techniques AU SERVICE DU CLIENT : d'Expertise, de Diagnostic et de Dépannage.

Des compétences commerciales DE SUIVI CLIENT : d'Analyse des besoins, de Conseil et d'Assistance.

Et enfin des compétences transversales dans les domaines : des Achats, de la Logistique et de la Formation.

Les principales capacités que j'ai pu développées pendant ces années sont : le Conseil, l'Analyse, et la Formation.



Ce qui me caractérise, en terme de personnalité, c'est : la polyvalence, mon relationnel et mon sens du service client. A la fois technique et commercial, je suis un HOMME DE TERRAIN QUI AGIT AU SERVICE DES AUTRES.

Je suis organisé, logique et concret. On me défini comme quelqu'un de sociable, chaleureux et curieux.

J'aime la variété et l'action. Je développe mes idées par la discussion. Je préfère travailler en équipe.

J'apprécie les environnements professionnels structurés et participatifs, ouverts aux propositions et respectueux des relations humaines et du service client.



Mon projet, devenir TECHNICO-COMMERCIAL aux objectifs clairement orientés service client

chez un distributeur ou fabricant de produits techniques ou dans une société de service aux entreprises qui apporte des solutions adaptées aux besoins des clients, situé plutôt dans l'ouest parisien ou le quart nord ouest de la France.



Mes compétences :

Service client

Adaptabilité

Relationnel

Force de proposition

Microsoft Office

Esprit d'initiative

Analyse des besoins

Esprit d'équipe

Polyvalence technique et commercial

Ecoute