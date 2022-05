Stéphane VASSEUR

Directeur Commercial Teddy Smith, School Rag, Kiliwatch, Blue Box Groupe Philippe Bouloux

Management des commerciaux et agents sur la France, d’un chef des ventes, des responsable grands comptes et du services BtoB pour les trois marques (25 personnes)

Responsable du développement de la franchise des magasins BLUE BOX (80 magasins)

Pilotage de 70 stands des galeries Lafayette et du Printemps

Suivi des indicateurs de Performance

Gestion de l’administration des ventes et du service commercial client (8 personnes)

Pilotage et suivi de l’activité des marques, du réassort.

Développement commercial, suivi des stocks et des ventes

Définition des carnets d’achat

Définition des opérations commerciales

Etablissement des plans de collection en coordination avec les stylistes

Définition du marketing produit des marques pour chaque collection

Marketing produit et positionnement concurrentiel

Présentation des collections en soutien des chefs de produit.

Analyse des tendances de la mode et des attentes des consommateurs

CA total du groupe : 106M€ en 2012 110M€ en 2013



Directeur Commercial France, Belgique, Espagne Freeman T Porter

Management de 11 Commerciaux et agents sur la France, Espagne et Belgique.

Gestion des Grands Comptes et des Grands Magasins

Organisation et gestion du déstockage

Progression de 30% du CA sur 2011 et 2012

Responsable Retail pour les magasins en Succursales et en Commissions affiliations (14 au total)

Recherche d’emplacements et de partenaires, accompagnement des affiliés.

Suivi des indicateurs de performance, recrutement des équipes.

Management d’une animatrice réseau, d’un merchandiseur et des équipes de vente (50 personnes)

Validation des plans Merchandising

Gestion des achats pour l’ensemble des magasins

Suivi du process des collections (proto sketch meeting et price meeting)

Marketing produit et positionnement concurrentiel

CA total du groupe : 20M€ en 2010, 24M€ en 2011, 30M€ en 2012



Directeur des ventes Régional Groupe Zannier

Management de 8 commerciaux et mise en place de la régionalisation de 8 marques de prêt-à-porter enfants sur le secteur Sud–est 12 départements (Levis, Chipie, Kenzo, Catimini, Floriane, Jean Bourget, 3 Pommes, Absorba/Confetti)

Accompagnement des directeurs de marque pour le marketing produit et les présentations des collections lors des différents séminaires

Gestion des budgets dépenses de la région, recrutement et formation des équipes

Management des boutiques 100% et 70% groupe Zannier (Retail)

CA réalisé en 2009 : 6,5M€ 2010 : 7,2M€ (280 clients et 6 magasins en commission affiliation)



RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT RETAIL FRANCE Le Coq Sportif International

Négociation des emplacements, recherche des Affiliés, suivi des travaux,Business plan, reporting chiffré, management des équipes, sélection produits.

Création du contrat de corner et du contrat de franchise.



RESPONSABLE RESEAU MODE Le Coq Sportif International

Mise en place d’un nouveau réseau de magasins pour la division Fashion Segmentation de la distribution et des produits.

Responsable du commercial ‘’Fashion’’ sur le Nord de la France (Formation et suivi reporting quantitatif et qualitatif)



DIRECTEUR DES VENTES RESPONSABLE DE SHOW-ROOM SARL Anthracite

Responsable du show-room d’Aix en Provence et des 2 personnes y étant rattachées Aménagement, organisation du show-room et recherche de nouvelles marques à distribuer, création et développement du fichier client sur les secteurs Sud-est et Rhône-Alpes.

Marques présentes au show-room (Bellerose, Velvet, Enes, Soun, Rutzou)

- CA réalisé : 0,9 M€ sur une année.



RESPONSABLE MEDITERRANEE SECTEUR MODE Adidas Héritage

Mise en place d’un nouveau réseau mode, nouvelle typologie clients et segmentation magasins et produits.

Vente des lignes textile, chaussures et matériel d'une collection ‘’héritage’’ à une clientèle exclusivement mode et prêt-à-porter.

- CA réalisé en 2003 : 0,9 M€

- CA réalisé en 2004 : 1,3 M€



Mes compétences :

Organisé

Management

Commercial

Esprit d'équipe

Textile

Retail

Dynamique

wholesale

chaussures