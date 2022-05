Stéphane VAYSSETTES

NOTRE MÉTIER



Au sein de notre agence d'assurance située à Montpellier, nous vous proposons des solutions personnalisées pour :

- votre famille (complémentaire santé, assurance prévoyance et dépendance),

- vos biens (assurance auto, moto et assurance habitation),

- votre budget au quotidien (comptes et cartes bancaires, prêts et crédits),

- votre patrimoine financier (livrets bancaires, assurance vie et complémentaire retraite).

- votre entreprise. ( multirisques professionnel, mutuelle d'entreprises)





NOS ENGAGEMENTS



Vous attendez de nous de la disponibilité, de la réactivité et un conseil personnalisé. C’est pourquoi nous nous engageons :



- à faire évoluer dans le temps vos contrats ou vos placements au mieux de vos intérêts

- à vous aider à mieux prévenir les risques auxquels vous êtes exposés,

- à vous accompagner en cas de coup dur.



Mes compétences :

Assurance