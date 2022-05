Stéphane VEDRENNE

Agé de 48 ans, je me suis forgé une solide expérience dans tous les domaines de la comptabilité, gestion, finance et fiscalité et droit d'entreprises. Après 4 ans d'études supérieures en expertise comptable et économie d'entreprise, j'ai fait mes armes dans le plus important cabinet français d'expertise comptable et d'audit. Au fil des ans, mes qualités techniques et pédagogiques m'ont conduit à gérer des portefeuilles de dossiers de plus en plus importants et manager des équipes de plus en plus nombreuses et pointues.



En 2009, animé par le souhait de connaître le monde de l'entreprise de l'intérieur et non plus comme conseil extérieur, j'ai intégré comme directeur administratif, comptable et financier un groupe de 6 sociétés du bâtiment (construction métallique, grands chantiers). Puis, toujours attiré par de nouveaux challenges, j'ai pris la direction financière d'un groupe plus important dans le second oeuvre du bâtiment,



Ce qui reste de mon temps, en dehors de mon travail, je le partage entre ma famille et la course à pieds. En effet, après avoir débuté il y a plus de 13 ans sur une distance de 10 km, je n'ai eu de cesse de progresser et de me fixer de nouveaux objectifs tels que le semi-marathon, le marathon et les trails blancs.



Aujourd'hui, je prépare 1 à 2 marathons par an et, dans le cadre de leur préparation, 1 à 2 semi marathon et 10 km. Par plaisir et par défit, je complète mes entrainements par 1 à 2 trails blancs par an.



La vie est trop courte pour être inactif !



Mes compétences :

organisation

performance

enseignement

audit

pédagogie

Comptabilité

juridique

gestion

conseil

rigueur