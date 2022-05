Stéphane VENDANGE

Je suis aujourd'hui a la recherche d'un nouveau challenge dans les achats ou la logistique au sein d'une structure a taille humaine, créative, et dynamique située autour de Nantes dans un rayon de 50 km.



Fort d’une expérience de 7 ans au sein du service achats du leader mondial de la distribution de produits chimiques, mon sens de l'organisation, mon dynamisme ainsi que mon bon relationnel m'ont permis d'acquérir de solides expériences dans les fonctions de logistique et d’achats. De plus, grâce à mon professionnalisme et ma ténacité j'ai pu progresser dans mes fonctions et mes responsabilités.



Mon périmètre d'intervention intègre notamment le sourcing, la négociation, l'organisation d'une chaine logistique, le développement et le suivi de projets. Je suis à même de mettre en place des instruments de mesure de performance de la qualité, de déployer des procédures et d'en assurer l’interface avec les fournisseurs.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management de la qualité fournisseurs

Management d'équipe

Sourcing

Négociation

Logistique internationale

Supply chain

Benchmarking

Management de projet

Calcul de coûts

Gestion des stocks

strategie achat

Suivi budgétaire

Vente