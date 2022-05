Stéphane VERNAY

Agé de 36 ans, célibataire et disponible, ma réalisation professionnelle demeure toujours un impératif prioritaire.

Après avoir évolué au sein de divers secteurs d’activités comme l’immobilier de prestige, l'industrie des sports de glisse, l’événementiel, la mode et le luxe, je reste disponible et ouvert à toute évolution et nouvelle perspective professionnelle !



Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis de mener régulièrement des actions commerciales et marketing en France comme à l’international : prospection, développement et consolidation de marchés auprès de distributeurs et filiales, suivis clients, actions de sportsmarketing opérationnel, conception et production complètes d’évènements, direction artistique.



Actuellement, en charge de la commercialisation et construction de biens d'exception (appartements et chalets) dans la prestigieuse station de sport d'hiver de Courchevel, avec une clientèle haut de gamme internationale, je reste toujours attentif et ouvert à une évolution professionnelle possible dans les univers du développement/marketing, évènementiel et commercial !



Mes compétences :

Luxe

Marketing

Commercial

Evénementiel

Communication

Sport

Musique

Mode