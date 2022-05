Stephane VEYSSET

Professionnel du batiment depuis 20 ans ,dont 5 années a mon compte. Je dispose d'une expérience acquise dans de nombreuses entreprises de charpente couverture et de construction ossature bois à travers toute la France. J'ai participé et mis en place des projets de réparation comme de construction en neuve charpente et couverture: maison ossature bois , surélévation de combles, hangars agricoles, maison en paille, maison BBC,....



Mes compétences :

connaissances des logiciel de SEMA et MDBAT

Connaissance des logiciel de devis C BATI etEBP