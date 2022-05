Stéphane VIDAL

Mon parcours, mes expériences

Pratiquant la Musculation, le Cross training, la Natation, la Boxe Française et Anglaise, le Self Défense, j’ai validé mon cursus sportif en obtenant les diplômes suivants :

BPJEPS AGFF (Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’Education Populaire, du Sport, Activités Gymniques de la Forme et la Force.

Formation Préparation Physique (Prépa-Sports pro Aix-en-Provence) Techniques de coaching et utilisation du petit matériel en Musculation.

BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) Natation.

Prévôt Fédéral en Boxe Anglaise.

Mon expérience acquise depuis 10 ans à la salle de Musculation de Jarnac où j’encadre 173 adhérents m’a permis d’être garant des missions et responsabilités suivantes :

• Préparation Physique dans toutes ces composantes ;

• Elaboration de programmes personnalisés et de conseil en nutrition sportive ;

• Animation de séances individuelles ou collectives.

J’ai également animé le club de Boxe Anglaise de l’AS VERRIERS Chateaubernard pendant 5 ans et préparé des boxeurs aux compétitions.

Par ailleurs danseur Hip Hop confirmé au sein de la Compagnie Adrénaline, j’ai appliqué les techniques gestuelles de la danse à certaines situation de remise en forme.

Coach Sportif

En 2014, je décide de créer mon activité en toute indépendance en réponse à de nombreuses sollicitations.

Je propose aujourd’hui un programme adapté à chacun(e)s de :

• Remise en forme et bien-être ;

• Préparation physique et renforcement musculaire ;

• Musculation et perte de poids

• Séance de Boxe « Fitness ».





Mes compétences :

Leadership

Rigueur