Stéphane VIDEAU

Mon parcours dans des entreprises comme Euriware (Areva), Emerson, Pahntos m'a amené à gérer, conduire et réaliser des projets en contrôle commande industriel pour de grand clients finaux comme Sanofi, UCB, Total, Solvay, Syngenta.



Muni d’une bonne capacité d’apprentissage et d'adaptation, je suis impliqué et dynamique dans mes projets.



Mes forces :

- La gestion et réalisation de projet sur le système DELTAV en SOFTWARE et HARDWARE

- Le développement d'application logicielle (pour intégration client, ou optimisation des méthodes projet)



Mes compétences :

Informatique

Automatisme

DELTAV

Hardware

AutoCAD

Microsoft Access

Architecture réseau

Visual Basic

Microsoft Office

Distribution électrique BT

Windev

MLD

Qualification Validation

Electronique

SQL