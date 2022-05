Stéphane VIDEAU

Compétences transversales et travail en équipe sont des qualités que j’ai acquises en plus de dix années d’expériences dans la gestion de projet et la vente dans le milieu industriel national et à l'international, après avoir suivi une solide formation en ingénierie des machines spéciales - option robotique.

Ma formation et mon expérience m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaire afin de garantir la réussite de mes projets en termes de coûts, délais, performances et qualité.

Dynamique, volontaire et motivé, j'aime travailler en équipe et relever les défis.



Mes compétences :

Vente

Mécatronique

Chargé d'affaires

Export

Gestion de projet

Industrie

Management

Mécanique

Solidworks

Microsoft Project

Autocad