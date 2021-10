Jean-Pierre MOSCATO

Bonjour et merci de vous intéresser à mon profil,



Je suis particulièrement intéressé par les matériaux composites, en particulier le choix et la mise en œuvre des fibres de renforcement.

La fabrication des fibres, qu'elles soient synthétiques, artificielles ou minérales est mon principal objectif depuis que je les ai quasiment déjà toutes manipulées dans un projet ou une production.



J'aime allier les moyens informatiques et les détecteurs afin de garantir des performances et une qualité irréprochables.

Cela me conduit à mettre en place des système innovants de mise sous contrôle des caractéristiques matériaux (Matières premières ou produits finis).



L'échange avec l'international en ce domaine m'est facile et je me débrouille assez bien en anglais un peu partout lors de mes voyages professionnels ou personnels (Chine, USA, Australie, Japon).



Mes compétences :

Process

Chef de Projet

Mécanique

Extrusion

Offshore Oil & Gas

Microsoft Windows

Microsoft Project

Linux

Grid Computing

Enduction

Infusion

Imprégnation