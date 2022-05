Stephane VIEL

L’ensemble de mon parcours professionnel a développé ma capacité d'organisation, mes compétences dans le management de projet et l'encadrement, ainsi que mes qualités de communication et d'écoute.



Fort de mon investissement personnel, du succès rencontré par les missions qui me sont confiées, et des qualités, qui me sont généralement reconnues par les clients ou collaborateurs, je souhaite continuer à faire évoluer ces acquis.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Synthèse

Esprit d'initiative

Rigueur

Organisation

Gestion de projet

Scrum

Agile