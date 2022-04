Jessica TOMBALIAN

Professionnelle de la paie, de l'administration du personnel et du conseil social depuis plus de 10 ans, je me suis lancée à mon compte en 2020. JéMa Paie propose un service de qualité, pour les associations et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Reprise de dossiers à tout moment de l'année grâce a la DSN !



Mes compétences :

Gestion paie

Paie

Ressources humaines

Gestion du personnel

Administration du personnel