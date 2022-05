Stephane VIGIER

"regard et bien-être" propose toutes solutions pour palier a la perte de cheveux qu'elle soit temporaire ou definitive (traitement chimiotherapie,calvitie,manque de volume ou chute partielle de cheveux), un large choix de prothèses capillaires de haute technologie ,synthéthiques et naturelles,s'adapte à chaque morphologie.

"regard et bien-être"s exprime par une prise en charge personnalisée et globale:avant,pendant et après;

(Accompagnement dans le choix de la prothèse,pose,coupe,entretien,suivi et conseils pour le financement de l assurance maladie)

"regard et bien-être"est également au service de chaque personne desirant retrouver ses cheveux à l'identique de son image.

quelque soit votre budget,"regard et bien-être" vous garantit un resultat esthéthique naturel et d'un grand confort.

site internet:regardetbienetre.com



Mes compétences :

Coiffure

Conseil

Conseil en image