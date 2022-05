Stéphane VIGIER

Praticien en massage depuis avril 2011 suite à une reconversion professionnelle.



Ma formation s’est déroulée auprès de CLK Formation, école agréée par la Fédération Française de Massages Bien-Être, reconnue pour être une institution sérieuse dans le monde du massage.





Depuis la fin de ma formation, j'ai exercé en tant que praticien à domicile sur Grenoble et agglomération.



Par ailleurs, j'ai pratiqué au sein d'une résidence hôtelière de tourisme en Haute-Savoie, dont j'ai été responsable du spa et de tout le volet bien-être.



Cette expérience m'aura permis d'accueillir différents types de clientèle en massage (français, anglais, allemands, européens de l'est).



Mes compétences :

Massage californien

Massage aux pierres chaudes

Massage relaxant

Aromathérapie

Zen

Sophrologie