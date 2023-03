Joëlle CHOWRIMOOTOO

Après 10 années enrichissantes à la réception d'un hôtel ***, je cherche à me reconvertir dans un métier où je pourrais mettre à profit les compétences acquises.

Maman de 2 enfants, je souhaite trouver un emploi me permettant de concilier une carrière professionnelle et ma vie de famille, je me suis donc tournée vers l'assistanat de Gestion qui est assez polyvalent avec notamment de la comptabilité qui m'a toujours intéressé.

Je suis très motivée et j'ai la volonté d'apprendre. La masse de travail ne me fait pas peur ayant l'habitude de gérer plusieurs tâches en même temps.





Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

Relances d'impayés

Yield management

Gestion des commissions

Gestion administrative et commerciale

Technique de plannification

Tableurs

Traitement de texte

Relation clientèle

Microsoft Excel

Microsoft Word