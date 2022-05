Stéphane VIGNE

Dynamique et polyvalent avec plus de 15 ans d'expérience, dans la conception, le développement

et la validation de système électronique et logiciel. Dans le cadre de projets développés

dans un environnement international et multi-équipes, j’ai cultivé une double compétence

matériel-logiciel qui me permet d’aborder l’ensemble des problématiques des domaines

nécessaires à la réalisation de systèmes innovants. Aujourd’hui je souhaite relever de

nouveaux défis et continuer à apporter mon expertise dans les domaines de la microélectronique et développement logiciel,

appliquée à l'automotive, le médicale ou la téléphonie mobile.



Mes compétences :

VHDL

Linux

IP

C/C++

Android/LINUX

assembleur

Ubuntu

python

allegro/cadstar/orcad/eagle

TCL/TK

Modelsim

linux kernel

Eclipse

Unix

shell

Certify pro

SQL

FPGA/CPLD