Stéphane VIGUIER

10 ans d'expérience dans la gestion commerciale de comptes stratégiques.

Plus de 7 ans d'expérience dans la vente BtoB grands comptes.

En poste chez Relais Colis en tant que Responsable du Développement Commercial.

Plus de 15 ans d’expérience au sein du groupe Office DEPOT et un parcours professionnel varié, se traduisant par une réelle montée en compétences: Responsable de Département (au sein d’un magasin), Formateur national (rattaché au siège social), Chargé de clientèle (sur un secteur parisien) puis Responsable Grands Comptes (entreprises CAC40).



Mes compétences :

KAM

B2B

Industrie pharmaceutique

Développement commercial

Vente