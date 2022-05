Stéphane VIGUIER

Homme de proximité

Après 20 ans d'expérience sur les fonctions commerciales, j'interviens au quotidien sur les problématiques RH en tant que business partner avec les responsables commerciaux et les IRP ( dS, DP, CE, CHSCT)



Homme de missions :

Garantir la bonne mise en œuvre des process Ressources Humaines : Recruter / Intégrer/Former/Évaluer/ Faire évoluer/Assumer ses décisions et celles de l’Entreprise.

Accentuer la proximité Ressources Humaines- Management Commercial dans un souci constant de fidélisation de nos collaborateurs, suivi des indicateurs rh.

Développer les compétences Managériales des encadrants de mon périmètre géographique

Accompagner le Directeur de Bassin et les Directeurs Régionaux dans leurs problématiques RH locales

Contribuer à l’évolution des Process RH

Gestion des dossiers prud'hommes

Diagnostic et accompagnement des RPS

Accompagnement en période de transformation ( Plan de départ volontaire)



Mes compétences :

Management

RECRUTEMENT

GESTION RH

Ressources humaines

Relations sociales

Droit social

PAPI 3 (Cubiks): Accréditation à son utilisation