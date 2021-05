Sylvie LEFEBVRE

J’interviens auprès des Sociétés dans les contextes suivants :



• besoin de réaliser un état des lieux des Relations Sociales et de la politique R.H et des process,

• mise en oeuvre des Instances Représentatives du Personnel, leur présidence et la négociation,

• réduire le coût d’embauche et le turnover,

• renforce les compétences managériales,

• obtention d’une certification au R.N.C.P.



J’anime des formations :

• management,

• gestion des Ressources Humaines,

• gestion des conflits.



Mes compétences :

Gestion des RH

Gestions des Relations Sociales

Management

Coaching

Gestion de projet

Consultant

Gestion de conflit

Ingenerie de formation

Animation formation

Réalisation d'assesment

GPEC