Stéphane VILLEMIN

Je suis actuellement ingénieur travaux au sein du groupe Colas, à l'agence de Conflans Sainte Honorine (SNPR).

Après un bac S, je commence ma formation en classe préparatoire MPSI/MP au lycée Pasteur. Après deux ans, j'entre à L'ESTP (école spéciale des travaux publics). Je choisis d'effectuer ma troisième et dernière année à l'université de Nottingham en Angleterre, dans la section génie civil, spécialité "routes".

Entré dans le groupe Colas fin 2012, je débute ma période de chantier, avant de devenir au bout de 3 mois conducteur de travaux autonome.

Je suis amené à gérer l'exploitation de divers chantiers en même temps (4 à 5) allant de petits travaux d'entretien à des opérations plus importantes (plus d'1 million d'euros).

Ce métier me permet de participer à de nombreux aspects de l'activité de l'entreprise :

- Etablissement et suivi du budget et du planning des opérations et de l'agence à long terme

- Démarches administratives des chantiers (DICT, arrêtés, PPSPS, PAQ...)

- Etre l'interlocuteur privilégié des clients sur les opérations en cours ou à venir

- Réalisation de devis

- Consulter et faire les commandes auprès des fournisseurs

- Rédiger les contrats de sous-traitance

- Participer à l'évaluation du personnel (entretien d'échange)

- Manager les équipes d'exploitation

- Connaître les législations en cours et détecter les risques juridiques.



Mes compétences :

Permis B

Organisation

Travaux publics

Ingénieur

Conducteur de travaux

Génie civil

Adaptation

Autonomie

Planification

Esprit d'équipe

Management