Vous avez un projet de rénovation, extension et/ou construction ?



Venez découvrir les produits que nous proposons dans notre show-room MERIEAU, Maisons de Lumière by TECHNAL



Maisons de Lumière by TECHNAL est un magasin établi en centre urbain, spécialement conçu pour répondre à vos attentes particulières.

Dans une ambiance sobre et chaleureuse, inspirée d’un atelier d’architecte, vous pouvez prendre le temps de découvrir tous les avantages que les menuiseries aluminium TECHNAL apportent à votre projet de rénovation (ou neuf), en termes d’économies d’énergie, de gain de lumière, de couleurs, de design, de facilité d’entretien ou encore d’isolation acoustique.



Avec les espaces Maisons de Lumière by TECHNAL, vous bénéficiez des avantages et garanties TECHNAL :

L'assurance "Garantie Privilège Travaux", La Charte Qualité Service, La Qualification Socotec mais aussi une expertise rigoureuse à la hauteur de vos exigences.

Si un partenaire TECHNAL s'engage, vous pouvez avoir confiance.



Venez nous rendre visite à Notre Show-Room MERIEAU

MDL by TECHNAL

178 Route des Sorinières, 44400 REZE

Périphérique Sud, Sortie 49 direction Les Sorinières

Sur rendez-vous du Mardi au Samedi 10h-12h30 & 14h-19h

Tél. 02 40 21 88 64



E-mail : nantes-sud@mdlbytechnal.fr

Site web : http://nantes-sud.mdlbytechnal.fr/



Stéphane VILLERIO



Mes compétences :

Génie Mécanique

Développement commercial

Menuiserie aluminium

Fermetures

Protections solaires

Relation client

Construction