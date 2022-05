Stephane VINCENT

SI-R’ALP est une société de sécurité incendie dont la principale activité est le contrôle des organes de sécurité incendie installés dans les établissements industriels ou recevant du public.



La création de cette société à échelle humaine répond également à une problématique nationale de sensibilisation aux formations des équipements de premières interventions pour les collectivités, les entreprises, et les établissements recevant du public. De ce fait, nous proposons des formations complètes avec générateur de flammes et de fumées adaptées au service des établissements.

Mais SI-R’ALP se veut aussi d’être une société innovante pour le marché de la sécurité incendie et propose à ses clients la dernière génération des matériels en collaboration avec les fabricants et le CNPP.

De ce fait, l'obtention d'un agrément qualité et la démarche d'une certification « NF et CE» garantissent à notre clientèle des prestations de qualité effectuées par des professionnels qualifiés et présélectionnés.

Toutefois, notre société intervient sur toutes les étapes courantes de mise en sécurité des entreprises ou établissements : du conseil, de l’audit de mise en conformité jusqu’à la vérification des extincteurs. Aussi, nous opérons pour la maintenance des matériels installés sur tous les lieux de travail.



J'ai crée la société en 2017 alors que j'étais responsable technique pour un groupe français de sécurité incendie. Ancien militaire à la retraite, je me suis reconverti pour ce métier car je maîtrisais déjà parfaitement la gestion des risques, le management et le service pour suivre avec dévouement mes clients.



Mon objectif principal : Répondre aux besoins de mes clients à travers des prestations de services de qualité et un suivi personnalisé et rigoureux.



Le siège de SI-R’ALP se situe en région Auvergne - Rhône-Alpes à Grigny, au sud de Lyon. Une deuxième agence sera créée pour début d’année 2019 au nord de Paris. Nous interviendrons alors sur l’ensemble du réseau national.