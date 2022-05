Stéphane VISCONTI

Webdesigner freelance, je propose mes services de créations de sites web dans la région PACA ainsi que la conception de logo et print. Intéréssé par les nouvelles techniques du web couplées à l'utilisation des mobiles et tablettes, je suis intimement convaincu que nous vivons actuellement une révolution dans les communications et qu'il faut attraper le train en route...A bientôt.



Mes compétences :

webdesigner

graphiste

création site web

logo

print

Intégrateur

Développeur Wordpress