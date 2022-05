Stephane VIVET

Maison d'hôtes en Savoie, proche du Lac du Bourget et de la ville thermale d'Aix les bains.

Une roulotte, 2 gîtes et 4 chambres d'hôtes vous sont proposés pour vos locations de vacances, courts séjours ou week-end.



La Jument Verte est située sur les hauteurs de la ville thermale d'Aix les Bains et du lac du Bourget ,dans le Parc Régional naturel du Massif des Bauges, au pied du Mont Revard et des stations du Revard et de la Féclaz (Savoie Grand Revard).



Vous apprécierez, dans cette ancienne ferme du 17ème, le compromis entre le charme de l'ancien et les touches contemporaines qui se manifestent à travers la décoration et les expositions de peinture et sculptures d'artistes régionaux.



La table d'hôtes

Nous vous accueillons à notre table d'hôtes le soir, dans la salle à manger ou en extérieur à la belle saison.



Un menu différent est proposé chaque jour.

Vous pourrez ainsi déguster le foie gras maison au pain d'épices, les suprêmes de pigeonneaux confits, le plateau de fromages, le parfait glacé aux spéculos et bien d'autres mets en fonction de notre production et de la saison.



Mes compétences :

AIX