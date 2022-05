Stéphane VOYER

Après un contrat d'apprentissage au sein d'IBM pour successivement aider à la bonne mise en place des processus Sarbanes-Oxley et aider aux travaux de contrôle de gestion des activités commerciales France softwares/hardwares, j'ai rejoint le groupe américain Accenture dans le conseil en système d'information, principalement sur des projets de mise en place et déploiement de la solution SAP FI (comptabilité). Fort de cette double expertise systèmes et métier dans le domaine de la finance, j'ai ensuite rejoint le groupe Publicis en qualité de contrôleur de gestion corporate.