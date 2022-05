Stéphane WALTER

Je suis dans le sécurité privée depuis quelques années.

Je me suis formé régulièrement et en continu pour amélioré mes connaissances.

Cette évolution constante est le résultat de mon parcours.

Mon parcours est le fruit de mes connaissances.

La sécurité me plais, me fascine, et matir depuis quelques années (privée,physique, convoi, accompagnement, événementielle transport, APR, MEDIC.)

Carte professionnelle protection rapproché à jour



WALTER Stéphane

Tél : 06.88.19.03.90



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Certificat Medic level 3

Certificat DEA

CERTIFICAT Agent de sûrté de navire

CERTIFICAT des maniments d’armes sûreté des navire

CERTIFICAT APR 3 (Agent de Protection Rapprochée)

CERTICICAT EDEXCEL BTEC LEVEL 3

CERTIFICAT stade de formation de tir de défense