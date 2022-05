Stephane WARCOIN

Je travaille à L' Apec depuis 2003



Accompagner et assister le client recruteur sur l'utilisation d'APEC.fr et la qualité de ses offres et sur ses recrutements par la production des services ;

Garantir la satisfaction client lors des prestations produites et/ou lors du traitement de la qualité des offres et de la communication des corrections nécessaires apportées aux offres, tout en contribuant aux critères qualité requis par l'APEC .

Participer à l'alimentation d'une base de connaissances et être en support mutuel : pour capitaliser sur les réponses apportées aux clients, sur les actions correctives menées etc ;

Garantir l'homogénéité et la pertinence du discours client à travers les entretiens téléphoniques et les synthèses écrites ;

Détecter des besoins nécessitant la prescription de solutions complémentaires,