Stéphane WELLIQUET

Développeur de site web (CMS) - Technicien Informatique





Développeur web curieux, autonome, rigoureux, j'aime les applications simples, rapides et efficaces.

Un sens de l'écoute et du service renforcé par plusieurs expériences à travailler sur des projets variés, une expertise technique en constante progression grâce à une formation perpétuelle. Motivé par le besoin de faire toujours mieux et appuyer par de solides bases acquises lors de mon parcours, je prends plaisir à relever de nouveaux challenges.



Développeur de site Web sous WordPress, WooCommerce, Debian, Nginx, MariaDB (HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, JQuery, JavaScript) Windows, Linux...





Outils & Technologies :



WordPress, WooCommerce, Debian, Nginx, MariaDB

(HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, jQuery, JavaScript) Windows, Linux...



Mon CV Web : https://itousweb.be/cv/index.html



Exemple de Site Réalisé :



sur VPS avec Debian - Nginx - MariaDB - WordPress et WooCommerce



https://itousweb.be/

https://nad-tendance.be/



https://mrpokeraspa.net/





Mes compétences :



Maintenance informatique

Administration système

Réparation PC bureau et portable

Réseaux informatiques & sécurité

Gestion et Mise en service VPS - Serveur Dédié

Blog - site Web

WordPress + WooCommerce - Debian - nginx - mariaDB

E-commerce

Référencement

Community management

E-learning

JavaScript

PHP

HTML- CSS

Web Services

Microsoft Windows

Linux

Virtualisation