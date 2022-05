Stephane WENNER

Créatif, rigoureux et dynamique. Mes 15 années d'expérience m'ont appris à parfaitement maîtriser les missions qui me sont confiées.

Seul ou en équipe, je souhaite mettre tout mon savoir faire à votre service afin de continuer à apprendre, entreprendre et construire.



Mes compétences :

MySQL

Microsoft Word

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

Gestion de projet

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere