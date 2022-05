Stephane WENNER

Issu d'une formation dans la publicité, je me suis tourné vers le graphisme qui me permet de rencontrer de nombreux sujets et de ne pas m'arrêter à un style graphique en particulier. Ma vision de ce travail est que si vous êtes curieux (ce qui est mon cas), chaque client peut vous apporter beaucoup. C'est ainsi que la passion de l'un alimente celle d'un autre...



Je suis aussi passionné par le motion-design qui me permet d'utiliser toutes les facettes de la création d'images (dessin, vectoriel, 3d, video,...).



Mes compétences :

Cinéma

Design

Design web

Internet

Motion

Motion Design

Multimedia

Video

Web