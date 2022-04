Emmanuel MEYER

Pragmatisme de l'indusdrie, créativité de la conception informatique et méthodologie de différents systèmes de management, telles sont les dimensions personnelles que je cultive et enrichie au travers de chaque mission.



Passionné par le développement de ma petite famille, j'aspire à respecter au mieux et au quotidien mon environnement au sens large.



Mes compétences :

ITIL

AGROALIMENTAIRE

TEST

WMS

Reporting

Lotus domino

Management d'équipe

Logistique

SSI

TQM

Formation