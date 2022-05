Stéphane WERWINSKI

Après deux ans de gestion de projet en développement industriel pour le marché éolien flottant, je me suis dirigé vers une mission interne qui s'est concrétisée avec succès par un transfert définitif au Service Center de la société LEOSPHERE. En une année, j'ai clôturé plus de 250 requêtes sur une centaine de systèmes soit près d'un tiers du total des enregistrements. Pour ces tickets, les standards de service ont été maintenus en moyenne au dessus de 80% les six derniers mois.



La société LEOSPHERE (http://www.leosphere.com/en ) est le leader mondial en télédétection par laser pour l'observation environnementale : éolien – météorologie – sécurité aéroportuaire.

LEOSPHERE a récemment remporté l'édition 2014 du Trophée de la Décennie qui récompense les entreprises les plus performantes parmi celles créées en 2004.



Le travail passionné de mon équipe projet de développement industriel a été récompensé par :



- les premières commercialisations de systèmes de télédétection par laser flottants rentables ( < 1 M€) et fournissant une évaluation exacte des ressources éoliennes en mer d'Europe



, et



- le passage en gestion d'exploitation client de la flotte système du marché éolien flottant.



Au support technique, je représente la voix du client en interne mais je défends en priorité les intérêts de l'entreprise. Ce sont des responsabilités importantes à endosser au sein d'un service de référence pour l'entreprise. A l'interface avec l'équipe marketing et produit, mes compétences systèmes et métiers se développent de manière exponentielle. La gestion des problématiques techniques m'apporte les éléments nécessaires pour traiter les non-conformités, proposer des idées d'amélioration, améliorer les méthodes de travail, identifier et anticiper les risques en phase de développement industriel.



Docteur de l'Université de Southampton (Angleterre) en Matériaux et Bio-Corrosion et Ingénieur ENSIM, j'ai intégré fin 2011 le groupe LEOSPHERE en m'adaptant à son mode entrepreneurial "Saute et nage" (http://goo.gl/Yx09x7 ). J'ai fait mes premiers pas de chef de projet en développement industriel dans un domaine de compétences techniques différent de ma formation initiale. Je fais maintenant le choix de la polycompétence pour prendre en compte la fluctuation des demandes clients et contribuer à l'effort de pérennité de l'entreprise.



